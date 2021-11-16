Зачем в Африке охотятся на людей-альбиносов и как их защитить

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16 ноября 2021, 14:59

Фото: pixabay.com

В ЮАР прошел первый конкурс красоты среди альбиносов. Организаторы таким образом хотят привлечь внимание к дискриминации людей с генетическими заболеваниями. В африканских странах проблема насилия над альбиносами стоит особенно остро. Кто и зачем похищает их? И с какими еще трудностями сталкиваются те, у кого отсутствует меланин?

Альбинизм — врожденное неизлечимое генетическое заболевание. Этот ген есть у каждого 70-го жителя планеты. Обычно передается по наследству, редко проявляется как осложнение после болезни. Бывает полным и частичным. Вызывается отсутствием пигмента меланина, который окрашивает кожу, волосы и радужную оболочку глаз. Вызванную им повышенную чувствительность кожи и глаз к солнечным лучам можно коррелировать. Количество альбиносов в разных странах сильно различается. В России — один примерно на 15 тыс. человек.

У альбиносов ослепительно белая кожа и снежные волосы. И необычные, иногда фиолетовые глаза. Родиться альбиносом в Европе — невелика беда. Это в Средние века они служили источником множества суеверий, порой попадая то в цирк, на потеху публике, а то и на костер. Но и тогда некоторые поклонялись их необычной красоте и особому магнетизму. Куда хуже альбиносам там, где они рождаются чаще всего, — в Африке.

Танзания и Бурунди — чемпионы Африки по числу альбиносов. Из каждых 1500 обычных негритят один здесь рождается белым. Местные не обвиняют альбиносов в колдовстве — все гораздо хуже. Маги считают их плоть отличным средством для избавления от болезней и проклятий. Когда в деревне рождается младенец-альбинос, на него начинается охота. Если семья большая и состоятельная, им удастся сохранить ребенку жизнь. В других случаях его похитят и продадут колдунам.

Долгое время охота на альбиносов в Танзании и Бурунди практически не наказывалась — система круговой поруки приводила к тому, что общины объявляли их «пропавшими без вести». На помощь, как обычно, пришла заграница. Западное общественное мнение, возмущенное этим зверством, вынудило власти Танзании искать и судить каннибалов. Вскоре после этого в парламенте страны появился депутат-альбинос Аль Шайамаа Квегир, назначенный сюда по особой президентской квоте — специально, чтобы защищать права своих собратьев по несчастью. Первый в Танзании суд над охотниками за альбиносами прошел в 2009 году. Троих мужчин приговорили к повешению за убийство и расчленение белокожего африканца ради продажи колдунам. Но прецедент не избавил несчастных от преследований. Охотники лишь стали более изобретательны — вместо того чтобы убивать альбиносов целиком, они стали отрубать у них руки и ноги. В случае поимки им грозит уже не казнь, а от пяти до восьми лет за тяжкие телесные повреждения. В итоге танзанийские власти приказали зарегистрировать всех альбиносов и принять меры для их охраны, а также полностью запретили в стране колдовство. Но убийства и членовредительство продолжаются.

В Африке до 40 лет не доживают 98% «белых негров». Виноваты не только убийства. Кожа и глаза всех альбиносов очень восприимчивы к ультрафиолету, особенно это проявляется на африканском солнце. Им надо все время пользоваться солнцезащитным кремом и носить темные очки. А до трех лет лучше вообще не видеть солнца. Но на этом континенте у людей обычно нет ни условий, ни денег.

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