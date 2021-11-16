Украина в тревожном ожидании наплыва мигрантов из Белоруссии

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16 ноября 2021, 13:23

Из-за риска наплыва беженцев с территории Белоруссии украинские руководители силовых ведомств провели совещание в Луцке. Этот город был выбран из-за близости границы с Белоруссией и Польшей. В Киеве опасаются, что поток мигрантов будет перенаправлен в Европу через украинскую территорию.



В Министерство обороны «Незалежной» напомнили населению об уголовной ответственности за оказание помощи беженцам в пересечении границы. Правительство не исключает вероятность введения чрезвычайного положения в приграничных областях. Правительство и парламент едины во мнении, что Украина не должна впускать на свою территорию мигрантов.



В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявляют об искусственном характере мигрантского кризиса, созданного лично по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Украинская граница усилена дополнительными подразделениями. Но разграничительная линия с Белоруссией не имеет специальных укреплений и сооружений. Теоретически, при её пересечении нелегалы смогут легко пройти вглубь страны через лесные массивы.



Для охраны границы будут направлены курсанты высших учебных заведений Украины. В Совете национальной безопасности и обороны успокаивают, что стрелять по мигрантам никто не будет, но превентивные меры государство вынуждено принимать.

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