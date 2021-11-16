Сегодня отмечается Международный день борьбы с анорексией

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16 ноября 2021, 08:53 Наталья Полянская

Данный день известен также как, как «День без диет», является ежегодным празднованием принятия своего тела, фигуры и внешнего вида.

Первый Международный день без диеты был отмечен в Великобритании в 1992 году. Позже многие феминистки в других странах начали отмечать день борьбы с анорексией, особенно в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Первые описания проявления этого тяжёлого психологического заболевания, приводящего к полному истощению организма и способному привести к летальному исходу, нашли свое отражение ещё в 17 веке.

Большую роль в усугублении ситуации с нервной анорексией сыграло общество, которое диктует стандарты моды и красоты. Люди постепенно стали убирать с обложек модных журналов женщин с натуральной внешностью и фигурой, на подиумы стали допускать всё более стройных моделей, чей внешний вид начинал напоминать фотографии людей, страдающих от голода, в СМИ стала распространяться мода на различные диеты и призывы к похудению. Все это привело к тому, что начало набирать темп и распространение новое заболевание, которое многим страшнее, чем ожирение и лишний вес.

Статистика подтверждает, что нервной анорексии подвержены, в первую очередь, молодые женщины и девушки в возрасте от 18 до 25 лет. И тенденция показывает, что заболевание приходится на более ранний возрастной период, а количество случаев заболевания беспрерывно растёт.

В России расстройство пищевого поведения все чаще стало встречаться у девушек подросткового возраста, так как они более уязвимы к сравнению себя с ровесниками. Социальные сети наполнены фотографиями худых девушек неземной красоты. У многих девушек и женщин падает самооценка, в погоне за идеалом они заболевают анорексией. Очень важно, проводить профилактические мероприятия и привлекать внимание к данному дню, чтобы предотвратить увеличение случаев заболеваемости и летальных исходов.

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