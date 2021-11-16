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16 ноября - международный день толерантности

, 08:42

16 ноября - международный день толерантности

Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. Этот праздник был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. 

Декларация была утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Под терпимостью в Декларации понимается «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Данный документ провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность». Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является воспитание, которое начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.

В последние годы наблюдался резкий рост числа случаев проявления нетерпимости, экстремизма и насилия во всем мире. Эту ужасающую тенденцию подпитывает растущая тяга к определению различий с точки зрения самобытности, а не с точки зрения мнений или интересов.

Каждый из нас должен стремиться поддерживать принципы терпимости, плюрализма, взаимного уважения и мирного сосуществования в обществе. Люди должны быть всегда готовы искоренять стереотипы и искаженные представления и выступать в защиту жертв дискриминации, уважать друг друга.

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