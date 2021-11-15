ЦИК Ливии уточнил информацию об участии в президентских выборах сына Каддафи

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15 ноября 2021, 22:29

Сейф аль-Ислам Каддафи, фото: Cai Yang, globallookpress.com

Верховная избирательная комиссия Ливии отказала сыну Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламу Каддафи в участии в президентских выборах, отклонив его заявку. 49-летний сын бывшего ливийского президента Муаммара Каддафи решил принять участие в выборах, подал соответствующие документы в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юге страны.

В понедельник в Facebook появилась информация со ссылкой на главу ЦИК Имада ас-Саиха, что избирком Ливии отклоняет заявку Сейф аль-Ислама Каддафи на участие в выборах президента из-за акций протеста против его кандидатуры. Вскоре эта информация пропала со страницы комиссии.

Источник РИА Новости в комиссии раскрыл, что за публикацией ошибочного заявления ливийской Верховной избирательной комиссии об отказе Сейф аль-Исламу Каддафи в регистрации в качестве кандидата на президентские выборы стоит недовольный личностью кандидата сотрудник.

Запись со страницы в Facebook пропала менее чем через 10 минут после публикации.

Сейф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году учился в Швейцарии, в Великобритании окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. В годы президентства отца он занимался связями Ливии с западными странами.

После свержения отца непродолжительное время сын Каддафи возглавлял сопротивление. В конце 2011 года он захвачен и предстал перед судом. В 2017 году был освобожден благодаря провозглашенной правительством Ливии амнистии.

В 2018 году он участвовал в выборах президента Ливии, сорванных из-за начавшегося наступления войск фельдмаршала Халифы Хафтара на Триполи,- напоминает Лента.ру.

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