Власти Польши организуют круглосуточное строительство заграждения на границе с Белоруссией

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15 ноября 2021, 19:31

Мариуш Каминьский, фото: twitter.com/Kaminski_M_

Власти Польши собираются организовать строительство нового заграждения на границе с Белоруссией в три смены. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский по итогам заседания межведомственной группы по строительству написал в Twitter о начале возведения забора на границе с Белоруссией уже в этом году.

Польский министр уточнил, что строительные работы будут вестись одновременно различными компаниями на четырех участках, круглосуточно. Новое сооружение обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около $400 млн). Строительство должно начаться к началу декабря и завершиться в первом полугодии 2022 года.

В начале миграционного кризиса на границе с Белоруссией Польша построила ограждение из колючей проволоки, но оно не стало серьезным препятствием для мигрантов.

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