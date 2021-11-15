Власти Польши организуют круглосуточное строительство заграждения на границе с Белоруссией
15 ноября 2021, 19:31
Власти Польши собираются организовать строительство нового заграждения на границе с Белоруссией в три смены. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский по итогам заседания межведомственной группы по строительству написал в Twitter о начале возведения забора на границе с Белоруссией уже в этом году.
Польский министр уточнил, что строительные работы будут вестись одновременно различными компаниями на четырех участках, круглосуточно. Новое сооружение обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около $400 млн). Строительство должно начаться к началу декабря и завершиться в первом полугодии 2022 года.
В начале миграционного кризиса на границе с Белоруссией Польша построила ограждение из колючей проволоки, но оно не стало серьезным препятствием для мигрантов.
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