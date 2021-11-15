Два самолета-разведчика ВВС США совершили длительные полеты вдоль белорусской границы

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15 ноября 2021, 19:07

фото: pixabay.com

Два стратегических разведывательных самолета ВВС США в понедельник совершили длительные полеты вдоль границы Белоруссии с Польшей.

Западные авиационные ресурсы сообщили, что в полетах у белорусской границы были задействованы самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под портовым городом Констанца в Румынии, и стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS находился в воздухе в районе белорусской границы около пяти часов.

Самолет-разведчик RC-135V в ходе выполнения задания также совершил пролет вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над Балтикой и Литвой.

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