Суд в Германии начнет рассматривать жалобу на «Северный поток-2»
15 ноября 2021, 18:25 Анастасия Иванова
Высший административный суд Германии в городе Грайфсвальд 16 ноября начнет рассмотрение жалобы природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe на газопровод «Северный поток-2».
Экологи требуют пересмотреть разрешение на строительство газопровода, выданное в 2018 году. Они утверждают, что имеют новые сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Иск был подан после того, как Горное управление города Штральзунд отклонило соответствующий запрос.
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