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Суд в Германии начнет рассматривать жалобу на «Северный поток-2»

, 18:25

Суд в Германии начнет рассматривать жалобу на «Северный поток-2»

Высший административный суд Германии в городе Грайфсвальд 16 ноября начнет рассмотрение жалобы природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe на газопровод «Северный поток-2».

Экологи требуют пересмотреть разрешение на строительство газопровода, выданное в 2018 году. Они утверждают, что имеют новые сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Иск был подан после того, как Горное управление города Штральзунд отклонило соответствующий запрос.

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