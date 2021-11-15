В Нью-Йорке началось строительство небоскреба по российскому проекту

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15 ноября 2021, 18:19 Анастасия Иванова

Фото: @omanko

В Нью-Йорке начали строить небоскреб, который спроектировало российское архитектурное бюро. Здание станет для компании первым проектом, реализованным в США.

Небоскреб высотой в 305 метров под названием 262 Fifth возведут в центре Манхэттена. Постройка должна стать самым высоким зданием страны среди тех, что были спроектированы российскими архитекторами. Команда начала работать над проектом в 2015 году.

В здании планируют оборудовать жилые апартаменты, а в качестве основных материалов использовать алюминий и стекло. В дизайне архитекторы решили отойти от стандартов: они задумали разместить техническую составляющую, включая инженерные системы, не в центре здания, а в западной части. Таким образом планируется освободить жилое пространство от перегородок. На одном из фасадов разместят окна-иллюминаторы, а крышу отдадут под смотровую площадку.

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