Сенатор Сергей Цеков заявил, что вхождение Донбасса в состав РФ будет зависеть от воли народа

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15 ноября 2021, 17:35

Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Возможное вхождение в состав Российской Федерации Донбасса, его статус, зависит только от воли народа. Так считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. Политик отметил, что Россия оказывает Донбассу гуманитарную помощь и не вмешивается во внутренние дела этого украинского региона.

По словам Цекова, Россия держит долгую паузу, помогая гуманитарно, но не провоцируя ситуацию, давая возможность гражданам самостоятельно решить свои внутренние вопросы так, как они считают верным, - сообщает Лента.ру.

Сенатор подчеркнул, что Россия в мировой политике давно выбрала для себя роль государства, которое помогает. Цеков напомнил, что помощь велась все годы независимости Украины, аналогично, как сейчас РФ помогает Сирии.

Политик напомнил слова экс-президента Украины Леонида Кучма говорившего, что первые годы газ на Украину поставлялся по цене чая.

Про помощь Донбассу Сергей Цеков рассказал в интервью Ленте.ру: "Мы оказываем гуманитарную помощь, помогли в документальном обеспечении, решении статусных вопросов, признали их документы, гражданство, документы на автотранспорт. Даже начали в упрощенном порядке предоставлять российское гражданство". "Но дальнейший его статус будет определяться не желанием России, а исключительно желанием самого народа Донбасса", — подчеркнул Цеков.

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