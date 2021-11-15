Анна Маляр: Западные спецслужбы предупредили Украину о готовящейся агрессии со стороны России

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15 ноября 2021, 16:58 Источник: Лента.ру

Анна Маляр

Западные спецслужбы предупредили украинские власти о большой вероятности вторжения на Украину России.

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, Киеву стало известно, что Россия, скорее всего, совершит попытку вторжения в страну будущей зимой, - сообщило британское издание Financial Times.

Сотрудники западных спецслужб имеют в своем распоряжении секретную информацию, которая свидетельствует о "высокой вероятности" нового российского вторжения в Украину.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр раскрыла, что опасения связаны не только данными о сосредоточении крупной группировки российских военных у украинской границы, но и некими секретными данными. Западные СМИ пишут, что рядом с украинской границей сконцентрированы порядка 90 тысяч российских военнослужащих.

В Кремле неоднократно заявляли, что у России нет никаких планов нападения на какую-либо страну.

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