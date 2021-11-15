США меняют политику использования ядерного оружия

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15 ноября 2021, 16:25

По сообщениям британской газеты Financial Times, американские союзники, в том числе Англия, Германия, Япония обеспокоены сменой политики неприменения ядерного оружия штатами.



Байден на протяжении нескольких десятилетий занимался вопросами ядерной политики США. При президентстве Барака Обамы Байдену удалось сформулировать основной принцип использования стратегического вооружения: «Для сдерживания ядерного нападения, в том числе и на союзников, а при необходимости – адекватного ответа на него». В документе о применении ядерного оружия от 2018 года указано, что его использование может быть вызвано неядерной атакой высокоточным оружием по критической инфраструктуре США.



Политическое обязательство неприменения ядерного оружия первым дали Китай, Индия и Советский Союз. США пока не готовы взять такое обязательство. Джозеф Байден является политиком старой школы. Ему сложнее справляться с генералами и представителями оборонного сектора, которые считают необходимым модернизацию ядерного оружия за счёт получения дополнительного финансирования. Пока действующему президенту приходится смиряться с тенденциями, набравшими силу при бывшем американском лидере Дональде Трампе.





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