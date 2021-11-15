США готовы к диалогу с Китаем по вопросам климата, торговли и пандемии

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15 ноября 2021, 16:08

Президент США Джозеф Байден и глава КНР Си Цзиньпин проведут 15 ноября виртуальный саммит. Это будет диалог, который может сгладить противоречия в военной сфере, так как полный отказ от контактов ведёт к остановке экономического сотрудничества. При этом в Пекине не готовы общаться по вопросам Тайваня, Гонконга, прав уйгур в Синьцзяне.



Саммит станет своего рода поиском общего пути и интересов. Ранее представители Пентагона обвинили КНР в резком увеличении количества ядерных боеголовок. Бесконтрольное производство стратегического вооружения ставит безопасность всего мира под угрозу, заявляли в Белом доме.

Значительная перспектива диалога Вашингтона и Пекина заложена в вопросах климата, торговли. Стороны заинтересованы и в борьбе с распространением коронавируса. США, испытывающие серьёзные экономические проблемы, не готовы к ведению военного конфликта с Китаем. Зависимость в поставках товаров и даже технологий вынуждает Байдена искать контакт с Си Цзиньпином.



Китай, в свою очередь, также не заинтересован в потере американского рынка и инвестиций. Тема климата актуальна для обоих государств, так как КНР и США делают самые большие выбросы в атмосферу. Ежегодно это приводит к ускорению таяния ледников, повышению среднегодовой температуры и другим негативным изменениям.





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