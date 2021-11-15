100 американских врачей требуют спасти Саакашвили

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15 ноября 2021, 12:35

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тюрьме уже второй месяц. Депутату европейского парламента Анне Фотыге грузинские власти отказали во встрече с заключённым. Круг лиц, которые ранее могли попасть к политику, заметно сократился. Тех, кому удаётся с ним встретиться, беспокоит болезненный вид узника.



Возможно, это объясняется голодовкой, которую ранее объявил бывший лидер Грузии. В знак солидарности с Саакашвили голодовку объявили глава Ассоциации клиник Грузии Вилли Пачкория и оппозиционерка Элена Хоштария. Более 100 врачей, работающих в США, направили в Конгресс письма с просьбой вмешаться в процесс и спасти жизнь бывшего президента. Именно Саакашвили, согласно заявлению, создал современное грузинское государство с развитыми принципами свободы и демократии.



В Киеве также следят за судьбой грузинского политика, который до ареста был действующим чиновником «Незалежной». Певец Вахтанг Кикабидзе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который пообещал помочь в освобождении Саакашвили. В Верховной раде ходатайствуют о допуске украинских врачей в камеру к заключённому. Грузинские власти пока не реагируют на заявления иностранных политиков и запросы самого Саакашвили.

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