15 ноября 1904 года Американец Кинг Кэмп Жиллетт «перевернул мир», запатентовав бритву со сменными лезвиями

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15 ноября 2021, 09:59 Сергей Нечаев,

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Кинг Кэмп Жиллетт родился в 1855 году, а его отец работал патентным поверенным. С 17 лет Кинг Кэмп Жиллетт трудился коммивояжером.

Идея, сделавшая его миллионером, пришла к нему в 1895 году во время бритья. Тогда мужчины брились опасными бритвами, которые быстро тупились, и которые нужно было регулярно затачивать при помощи кожаного ремня. Идея Жиллетта состояла в том, чтобы создать составную бритву, лезвие которой представляло бы собой тонкую стальную полоску, которую можно было бы просто выбросить, когда она затупится.

По сути, Жиллетт не изобрел бритвенный станок: к моменту его изобретения они уже существовали. Однако в них использовались дорогие кованые лезвия. Новшеством Жиллетта стало недорогое тонкое лезвие из штампованной углеродистой стали.

В 1901 году Жиллетт и инженер Уильям Эмери Никерсон, внесший в первоначальную модель изменения, позволявшие лезвию хорошо крепиться, основали фирму «American Safety Razor». В 1904 году Жиллетт получил на свое изобретение патент, а фирма была переименована в «The Gillette Company». В тот год были проданы 90000 станков и 123000 лезвий.

За два года Жиллетт стал богачом. Его «фишка» состояла в том, чтобы продавать бритвенные станки ниже себестоимости (порой даже раздавать их бесплатно), тем самым привлекая потребителей и «подвязывая» их покупать сменные лезвия.

В 1915 году продажи лезвий Жиллетта превысили 70 миллионов единиц.

Жиллет разорился в результате биржевого краха 1929 года и вынужден был уйти из компании. Он скончался 9 июля 1932 года в Лос-Анджелесе.

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