Вучич призывает мировых лидеров «поучиться» у Путина вести работу

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14 ноября 2021, 19:59

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич предложил мировым лидерам поучиться оперативности в решении вопросов у российского коллеги Владимира Путина. По словам главы республики, он обычно ждет ответа от политика до двух суток, а если повезёт, то на следующей день.

«Так, Ангелу Меркель нужно несколько дней ждать, чтобы поговорить с ней. Председатель КНР Си Цзиньпин - ещё больше времени требуется, но хотя бы есть возможность тоже с ним поговорить. Ну а с главой Белого дома Джо Байденом я и даже и не пытался связываться по телефону, так что не знаю»,- поделился он в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Вучич считает, что у Путина можно многому поучиться в плане общения с главами зарубежных государств. Президент Сербии отметил, что у российского лидера «запредельная работоспособность».

«Путин 19 раз нашёл время для президента или премьера Сербии. 19 раз за последние 7 лет. Вы представляете, сколько в этом энергии, которой он вложил в отношения с Сербией»,- пояснил он.

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