В Нью-Йорк доставили главную рождественскую ель страны

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13 ноября 2021, 23:06 Источник: ТАСС

Рождественская ель, Lev Radin//globallook.com

Главная рождественская ель США доставлена сегодня в Нью-Йорк. По многолетней традиции она будет установлена в Рокфеллер-плаза в центре Манхэттена.

Об успешной доставке, которая заняла два дня, сообщила в Twitter пресс-служба нью-йоркской полиции. «Рождественское дерево Рокфеллер-центра прибыло сегодня утром с небольшой помощью дорожной полиции Нью-Йорка»,- говорится в нем.

Ель высотой 24 и весом 12 тонн приехало из штата Мэриленд. Для ее перевозки потребовался прицеп длиной 35 м. После установки дерево украсят гирляндами с более чем 50 тысячами огней. Увенчает его 400-килограммовая звезда от Swarovski. Церемония зажжения огней пройдет 1 декабря.

Традиция установки ели в Рокфеллер-плаза положена еще в 1931 году. В первый раз ее поставили рабочие, строившие здание, прямо на строительной площадке. Шестиметровое дерево украсили бумажными гирляндами и лесными ягодами.

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