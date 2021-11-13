Российские историки упрекнули латвийские СМИ в клевете

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13 ноября 2021, 17:50

Российский фонд "Историческая память" обвинил влиятельную латвийскую газету "Neatkarīgā Rīta Avīze" в развязывании пропагандистской кампании против российских историков.



"С прискорбием констатируем, что и спустя две недели после открытия в Общественной палате Российской Федерации выставки" 30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм" в латышской медийной среде не стихают пароксизмы ненависти к организаторам экспозиции, подхлёстываемые злобно-алармистскими комментариями Службы госбезопасности и МИД Латвии", - отмечается в заявлении фонда.



"Фиксируем, что штатные ненавистники научно-просветительской работы фонда "Историческая память" продолжают переиначивать цели нашей деятельности, пугая латышскую публику тем, что "цель деятельности Дюкова — разжечь ненависть, чтобы в случае необходимости российское общество оправдало нанесение ущерба странам Балтии", - отметили представители фонда.



Российские историки отметили, что "персональные выпады, клевета и оскорбления в адрес директора фонда Александра Дюкова — вкупе с конспирологией "кремлёвских заговоров против независимой Балтии» — стали пусть и жалкими по сути, но характерными по форме "фирменным" маркерами стилистики озабоченных чиновников и журналистов, представляющих латышский националистический мейнстрим".



Фонд "Историческая память" напомнил, что в 2012-м году посол США в Москве Майкл Макфол посетил выставку "Угнанное детство: судьбы детей, угнанных на территорию Латвии, 1943 — 1944 гг.". Экскурсию для посла стратегического патрона нынешней Прибалтики провел не кто иной, как директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.



Послу президента Барака Обамы были показаны фотографии карательных операций, осуществлявшихся нацистами и их латвийскими пособниками на территории России и Белоруссии, рассказано о трагических судьбах малолетних детей, угнанных в концлагерь Саласпилс и эксплуатировавшихся латвийскими сельскими хозяевами. Это та позорная правда, которую власти Латвии тщательно прячут, и шок посла США не понравился латвийским идеологам.



История повторяется. Напомним, что латышская газета опубликовала две статьи Имантса Виксне, посвященных состоявшейся в Москве выставке "30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм".



"Цель деятельности Дюкова - разжечь ненависть, чтобы в случае необходимости российское общество оправдало нанесение ущерба странам Балтии", - отметил Виксне.



"Дюков настолько добросовестно заботится о выполнении заказов работодателя, что с 2012 года числится в списке нежелательных лиц в Латвии. Тогда он собирался везти в Латвию "выставку" с ложным контентом. Поэтому власти позаботились о том, чтобы этот россиянин больше не появлялся в Латвии лично. Что ж, он делает это заочно, устраивая "выставки" о Латвии, Литве и Эстонии в России и перепевая их в русскоязычной интернет-сети", - отметил в своей статье латвийский обозреватель.



МИД Латвии в свою очередь заявил, что данная выставка является частью информационной кампании против стран Балтии, которая систематически и целенаправленно выстраивается в течение многих лет. "Зачастую такие или подобные провокационные акции и мероприятия приурочены к знаменательным для Латвии и других стран Балтии событиям", - цитирует газета латвийских дипломатов.



Выставка "30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм" была проведена фондом "Историческая правда" в российской Общественной палате в Москве в конце октября.



Александр Дюков вместе с другим сотрудником фонда "Историческая память" Владимиром Симиндеем был объявлен в Латвии персоной нон грата в 2012-м году.

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