Die Freie Welt выдвинула свою версию внезапной смерти главы клиники Хемница

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13 ноября 2021, 12:48 Источник: Die Freie Welt

Dr. Thomas Jendges Фото: Die Freie Welt

На прошлой неделе стало известно о том, что по собственной воле ушел из жизни директор больницы в немецком городе Хемниц Томас Йенджес. Ему было 55 лет. В должность он вступил лишь недавно.

На сайте Die Freie Welt появилась информация о том, что доктор оставил прощальную записку, в которой резко критиковал информационную политику властей в борьбе с коронавирусом. В письме Йенджес якобы написал, что прививки опасны и он больше не может терпеть бесконечный обман. Если верить публикации, мэр пригрозил Йенджесу увольнением, если тот откажется вакцинировать пациентов, поэтому директор клиники принял решение уйти из жизни.

Подтверждения о наличии и содержании предсмертной записки в других немецких и мировых изданиях нет. Die Freie Welt («Свободная пресса») – это онлайн-ресурс с новостными заметками и блогами множества авторов, большинство из которых довольно категорично настроены против вакцинации от COVID-19.

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