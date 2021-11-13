Дипломат Лукьянцев: США выступили против резолюции по борьбе с героизацией нацизма, назвав это «свободой выражения мнения»

Аргументы Недели → В мире 13+

13 ноября 2021, 08:51 Источник: РИА Новости

флаг США, фото: pixels.com

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что США назвали пропаганду нацизма «проявлением свободы выражения мнения». В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против выступили Вашингтон и Киев.

«Соединенные Штаты в ходе консультаций постоянно говорят, что мы путем отдельных положений в нашей резолюции покушаемся на якобы святое право на свободу выражения мнения, которое называется еще свободой слова. Они ссылаются на первую поправку конституции США. И в общем-то говорят, что, может быть, пропаганда нацизма - это плохо, но это всего лишь проявление свободы выражения мнения. Достаточно печально такое слышать»,- высказал он.

Лукьянцев разочарован, что такие слова с американской стороны прозвучали в пятницу – сразу же после того, как в США отмечали День ветеранов.

«Нам каждый год говорят, что хорошо бы отказаться вообще от этой инициативы (резолюции против героизации нацизма), либо принимать ее раз в два года»,- добавил дипломат.

Он считает, что в мире растут неонацистские настроения. По его словам, если бы не было острых проблем, которые множатся с каждым годом, Россия отказалась бы от резолюции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости