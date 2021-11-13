В Комиссию международного права ООН избрали российского дипломата Загайнова

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13 ноября 2021, 08:19 Источник: РИА Новости

флаг ООН, фото: Felix Zahn/photothek.net via www/Global Look Press

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что директор Правового департамента МИД РФ Евгений Загайнов переизбран в состав Комиссии международного права. Выборы состоялись 12 ноября в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Этот вспомогательный орган ГА ООН занимается вопросами кодификации и прогрессивного развития международного права»,- отметил Стржижовский.

Он добавил, что в комиссию традиционно входили ведущие советские и российские юристы-международники. Пресс-секретарь подчеркнул, что в условиях жесткой конкуренции (семь претендентов на три места от группы восточноевропейских государств) в новый состав переизбран российский представитель, директор Правового департамента МИД России, Евгений Загайнов.

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