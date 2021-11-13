В Комиссию международного права ООН избрали российского дипломата Загайнова

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что директор Правового департамента МИД РФ Евгений Загайнов переизбран в состав Комиссии международного права. Выборы состоялись 12 ноября в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Этот вспомогательный орган ГА ООН занимается вопросами кодификации и прогрессивного развития международного права»,- отметил Стржижовский.
Он добавил, что в комиссию традиционно входили ведущие советские и российские юристы-международники. Пресс-секретарь подчеркнул, что в условиях жесткой конкуренции (семь претендентов на три места от группы восточноевропейских государств) в новый состав переизбран российский представитель, директор Правового департамента МИД России, Евгений Загайнов.
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