США и Китай договорились о климатическом сотрудничестве

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12 ноября 2021, 15:31

В Глазго завершается 26-ая конференция ООН по климату. США и Китай договорились о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу, чтобы остановить глобальное потепление на полтора градуса по Цельсию. Однако, такой показатель, по мнению экспертов, практически недостижим. Тем не менее диалог Пекина и Вашингтона имеет важное политическое значение.



Соглашение стало для остальных участником мероприятия неожиданность, так как Штаты и Поднебесная находятся в крайне сложных отношениях. Но с формальной стороны контакты государств разумны, так как именно эти страны являются лидерами по выбросам углекислого газа. Китай - главный потребитель угля в мире. Эксперты встретили новость о договорённостях по климату положительно, так как её выполнение начнётся в самые ближайшие годы. Нельзя забывать и об обещания главы КНР Си Цзиньпина следовать к углеродной независимости. Китай заинтересован в улучшении экологии, так как небо в крупных промышленных городах страны постоянно накрыто дымом.



Тенденция конфронтации США и Китая наметилась ещё в конце прошлого века. Несмотря на договорённость по климату, Вашингтон будет оказывать влияние на Пекин экономическими и политическими инструментами.





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