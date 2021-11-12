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Шмыгаль о заявлении Кличко о том, что Киеву грозят веерные отключения электричества: «Дезинформация»

, 14:19 Источник: Свободная пресса

Шмыгаль о заявлении Кличко о том, что Киеву грозят веерные отключения электричества: «Дезинформация»
фото: pixabay.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал дезинформацией заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что в украинской столице зимой могут начаться веерные отключения электроэнергии.

Как заявлял киевский градоначальник Виталий Кличко, в скором времени решающим фактором станет погода: «если в Киеве продержатся несколько недель 15-градусные морозы, то очень высока вероятность веерных отключений», - напоминает «Свободная пресса».

На вопрос о верных отключениях Шмыгаль переадресовал к Кличко, у него спросить, «откуда он берет эту дезинформацию и почему он уверен, что у него начнутся какие-то веерные отключения». «Оснований сегодня ни Минэнерго, ни "Укрэнерго" для веерных отключений не имеет», — заверил украинский премьер. Его цитирует «Страна».

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