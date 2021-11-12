Украинцы обвиняют чиновников в энергокризисе

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12 ноября 2021, 13:06

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением на представителей власти, которые создала условия для энергетического кризиса.



Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов помочь государству, правда, не назвал способы. Глава государства считает, что в ситуации виноваты олигархи, которые через СМИ разгоняют информацию о нехватке угля, газа, из-за чего спрос начинает увеличиваться. В конечном итоге страдают рядовые потребители.



Оппозиция доказывает, что в текущем году угля действительно может не хватить. А объёмов газа будет достаточно, если зима окажется тёплой. В стране уже остановлена работа более 60 энергоблоков электростанций. Член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко считает, что угля в стране может хватить максимум на две недели. При этом власти не имеют никакого плана действий.



Премьер-министр Денис Шмыгаль не согласен с заявлениями оппозиции. По мнению главы правительства, Украина имеет дополнительные договорённости с поставщиками газа. Страна может увеличить собственную добычу. Глава кабинета министров заверил чиновников и население, что стране удастся избежать веерных отключений электроэнергии в отдельных регионах Украины.





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