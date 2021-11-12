Депутат Рады Елена Хоменко: украинским адмиралам, покинувшим в 2014 году Крым, на Украине до сих пор не дали жильё

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12 ноября 2021, 12:58 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Украинским офицерам, покинувшим в 2014 году Крым, на Украине до сих пор не предоставили собственное жильё. О том, что украинские военнослужащие, уехавшие в 2014 году из Крыма так и не получили квартиры, заявила на пресс-конференции в Киеве депутат Верховной рады Украины Елена Хоменко.

По словам нардепа, офицеры, среди которых адмиралы, в настоящее время вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Некоторым из военных скоро выходить на пенсию. Как полагает Хоменко, после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса офицеры вообще останутся без крыши над головой.

24 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента Украины, подписал указ о выводе подразделений ВСУ из Крыма. В феврале 2016 года тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в разгар событий в Крыму находились чуть больше 20 тысяч украинских военнослужащих, из них на материк вернулись около шести тысяч.

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