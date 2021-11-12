Туркменистан может войти в новую Османскую империю

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12 ноября 2021, 12:13

12 ноября в Стамбуле запланирован саммит руководителей государств Тюркского совета. В ходе мероприятия политики намерены подписать Стамбульскую декларацию. Документ обозначит начало создания объединения, которое в Турции называют «Тюркские соединённые штаты».



Туркменистан должен войти в состав данной организации в качестве наблюдателя. Но такой статус не удовлетворяет Ашхабад. По этой причине до сих пор не известно, приедет ли в Турцию президент Гурбангулы Бердымухамедов. Ашхабад ранее рассчитывал на получение специального статуса, подобного Венгрии. Анкара заинтересована во включении в организацию всех тюркоязычных стран. Но в Туркменистане понимают, что вступление в альянс повлечёт за собой определённые последствия. В частности, нужно будет точно определиться с позицией по Карабахскому конфликту. Туркменистан имеет хорошие отношения с Арменией, которые он не готов предавать взамен на союз с Азербайджаном и Турцией.



Бердымухамедов при вступлении в союз потеряет дипломатическую свободу и независимость. Ашхабад будет вынужден следовать внешнеполитическому вектору, который определит Анкара. И самая главная опасность альянса состоит в том, что Турция может прийти в Каспийский регион и Центральную Азию со своими военными идеями и инициативами.

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