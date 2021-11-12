Bloomberg: США сообщили ЕС, что Россия может устроить «военную операцию» на Украине

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12 ноября 2021, 11:27

фото: pixabay.com

Власти США сообщили Евросоюзу о возможном «вторжении» России на Украину. Агентство Bloomberg написало, что Соединенные Штаты поделились своими опасениями, что Россия может устроить на Украине военную операцию, со ссылкой на источники.

По данным агентства, американские власти не передали ЕС никаких сведений, на основании которых они сделали предупреждение. Один из источников Bloomberg пояснил, что опасения США строятся на «общедоступных доказательствах.

В последнее время американские СМИ пишут, что Россия наращивает войска на границе с Украиной, и Госдеп и Пентагон зафиксировали «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России».

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия никогда не планировала и не планирует военного вторжения в Украину и военных действий на ее территории.

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