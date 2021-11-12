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Появилось видео удара ВКС России по штабу протурецких боевиков в сирийской провинции Идлиб

, 07:44 Источник: «Русская весна»

Появилось видео удара ВКС России по штабу протурецких боевиков в сирийской провинции Идлиб
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео удара российских ВКС по штабу протурецких боевиков в сирийской провинции Идлиб. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

Портал «Русская весна» информирует, что некоторое время назад отечественная военная авиация атаковала штаб и базу наемников из состава поддерживаемой Анкарой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация). Уничтоженный объект боевиков находился в районе Сармады в провинции Идлиб. Действия ВКС РФ попали на видео, которое размещено в сети.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Сирии может произойти новая эскалация.

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