Китай меняет стратегию развития

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11 ноября 2021, 15:12

В Китае завершается работа Шестого пленума ЦК Компартии. Мероприятие подводит итоги вековой борьбы коммунистов, которые смогли добиться развития государства.



Итогом пленума станет резолюция, которая определит планы развития страны на будущие десятилетия. В условиях противостояния с западными государствами КНР делает упор на внутреннее развитие. В инфраструктуру и экономику вкладываются колоссальные средства. Коммунисты заявляют, что им удалось побороть бедность и увеличить численность среднего класса в несколько раз.



Китай имеет серьёзный потенциал, чтобы стать самодостаточным центром, независящим от других государств. В технологическом развитии КНР уже не уступает ни Японии, ни США. Китайцам хочется построить самую крупную в мире внутреннюю потребительскую экономику. Численность среднего класса в 400 миллионов человек будет увеличиваться. Именно на неё государство делает упор в экономическом развитии.



Шестой пленум официально разрешил Си Цзиньпину идти на третий срок в обход существующей практики. Ему удастся реализовать все реформы, которые были начаты ещё Дэн Сяопином. По мнению политологов, у Си не осталось конкурентов, с которыми нужно бороться. Стабильное развитие государства позволяет предлагать другим странам свою политическую модель.

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