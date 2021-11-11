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11 ноября 2021, 15:02

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба побывал в США, где встретился с государственным секретарём Энтони Блинкеном. Стороны попытались обновить Хартию сотрудничества, которая была подписана более 10 лет назад. Украинский политик уверен, что США зацементировали политику в украинском направлении.



В 2021 года между государствами начался новый период отношений. Кулеба заявил, что Украина развивает дипломатию, которую заложили президенты Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Текущими темами диалога Кулебы и Блинкена были вопросы безопасности Украины на границе с Белоруссией, строительство газопровода «Северный поток-2», торговля и инвестиции. Новая Хартия, которую должны подписать стороны, снимет все напряжённости во взаимоотношениях государств, отмечено в документе на сайте МИД Украины.

Поддержка США будет оказываться как минимум ближайшие десять лет.



Член Палаты представителей США Курт Велдон указал на важность Украины для американцев. Парламенты обоих государств делают всё необходимое, чтобы построить прочные взаимоотношения. Профессор международного права юридического колледжа Университета Иллинойса Фрэнсис Бойл порекомендовал Блинкену напомнить украинским дипломатам о важности выполнения условий Минских соглашений.

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