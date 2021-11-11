Украина опасается наплыва мигрантов

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11 ноября 2021, 13:51

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил укреплять границы. Секретарь Совета Алексей Данилов считает, что мигранты, скопившиеся на границе Белоруссии и Польши, могут прийти к украинским рубежам.



Бывший руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин назвал ситуацию на границе с Польшей спецоперацией российских политиков. Москва использует Белоруссию и давит на Европу. Настанет время и Кремль переориентируется в сторону Украины. Со временем наше государство начнут обвинять в негуманном отношении к мигрантам, отметил Климкин.



Киев не исключает вероятность введения санкций в отношении Минска. Несмотря на то, что обстановка на границе остаётся спокойной, нельзя исключать провокаций, заявил помощник руководителя погранслужбы страны Андрей Демченко.



Протяжённость белорусско-украинской границы составляет 1,1 тысячу километров. Она не имеет специальных укреплений и может быть легко преодолена мигрантами. Чтобы сократить риск несанкционированных переходов министр внутренних дел «Незалежной» Денис Монастырский предложил укрепить её инженерными сооружениями. Но проблемы могут возникнуть в ближайшие дни. Пограничников усиливают дополнительными бригадами, техникой и беспилотными летательными устройствами.

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