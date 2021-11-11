Европарламент лишил бывшего мэра Риги Нила Ушакова депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Латвии

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11 ноября 2021, 13:49

Нил Ушаков, фото: twitter.com/nilsusakovs

Депутаты Европейского парламента в четверг, 11 ноября, проголосовали за лишение Нила Ушакова ("Согласие") депутатского иммунитета. Европарламент лишил парламентария, бывшего мэра Риги Нила Ушакова депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Латвии.

Латвийское агентство ЛЕТА сообщило эту информацию об Ушакове и уточнило, что после лишения политика депутатского иммунитета он сохранит за собой полномочия европарламентария, поскольку они были предоставлены ему государством Латвия и не могут быть отменены никаким другим учреждением, - передает ТАСС.

Генеральная прокуратура планирует возбудить в отношении бывшего мэра Риги уголовное дело.

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