Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в провокациях в Донбассе, а Украину похвалил за сдержанность

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11 ноября 2021, 13:05 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: twitter.com/ABlinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой назвал Россию виновной во всех провокациях на территории Донбасса. Блинкен предостерег Москву от повторения «ошибок 2014 года».

На совместной пресс-конференции в Вашингтоне американский госсекретарь выразил обеспокоенность, что «Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она собрала свои силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали».

«Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины», — заявил Блинкен.

При этом власти США продолжают поставлять ВСУ вооружение, которое украинские военные применяют в Донбассе. И Блинкен подтвердил, что Белый дом продолжит работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе летальных вооружений.

Он похвалил украинскую сторону за «сдержанность».

Блинкен и Кулеба подписали обновленную хартию о двустороннем сотрудничестве и заявили, что США и Украина продолжат «принимать важные меры» для защиты Украины «от прямых и гибридных внешних угроз».

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