Бортпроводник рассказал о самых странных вопросах пассажиров на борту самолета

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11 ноября 2021, 09:15 Анастасия Иванова

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато, который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, назвал самые нелепые вопросы, которые он когда-либо слышал на борту. Об этом он рассказал в своем ТикТок-аккаунте.

По словам Томми, однажды пассажир эконом-класса спросил его, куда летят путешественники, сидящие в бизнес-классе. «Мы все находимся в одном самолете и летим в одно и то же место, что за глупый вопрос?» — рассказал Чимато.

Другой странный вопрос — это попытка узнать у члена кабинного экипажа, сколько раз тот летал на самолете за всю свою жизнь. Бортпроводник пояснил, что уже давно не ведет этому счет — например, за последние 48 часов он делал это девять раз.

Также сотрудник рассказал, что некоторые путешественники жалуются на громкий шум в самолете из-за системы кондиционирования и просят бортпроводников что-то с этим сделать.

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