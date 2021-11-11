BMW начнут ездить на энергии из навоза

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11 ноября 2021, 08:40 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Немецкий производитель автомобилей BMW начнет использовать для зарядки электрокаров электроэнергию, полученную путем улавливания метана из навоза. Об этом говорится на официальном сайте концерна.

Американское подразделение BMW заключило соглашение с компанией California Bioenergy. Генерация электроэнергии будет осуществляться на ферме Bar 20 Dairy в городе Керман, штат Калифорния, при помощи уникального биореактора.

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