Мэттью Макконахи заявил, что пока не готов делать прививку от коронавируса своим детям, но сам вакцинировался

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10 ноября 2021, 22:52

Мэттью Макконехи, фото: Michael Mullenix/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Известный голливудский актер Мэттью Макконехи рассказал о своем отношении к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. По его словам, пандемия стала носить политизированный характер.

«Всё политизировалось, обе стороны, вы могли почувствовать это, начинают преувеличивать… «левые» в США преувеличивают угрозу COVID-19, а «правые» её игнорируют»,- высказал звезда фильма «Свадебный переполох » в ходе выступления на онлайн-конференции DealBook Online Summit газеты The New York Times.

Макконехи считает, что «вакцинированный человек может распространять инфекцию так же, как и невакцинированный». Он добавил, что сам сделал прививку, еще в его семье вакцинировались супруга и 90-летняя теща. Однако актер пока не готов делать прививки своим детям.

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