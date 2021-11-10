Мэттью Макконахи заявил, что пока не готов делать прививку от коронавируса своим детям, но сам вакцинировался
10 ноября 2021, 22:52
Известный голливудский актер Мэттью Макконехи рассказал о своем отношении к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. По его словам, пандемия стала носить политизированный характер.
«Всё политизировалось, обе стороны, вы могли почувствовать это, начинают преувеличивать… «левые» в США преувеличивают угрозу COVID-19, а «правые» её игнорируют»,- высказал звезда фильма «Свадебный переполох » в ходе выступления на онлайн-конференции DealBook Online Summit газеты The New York Times.
Макконехи считает, что «вакцинированный человек может распространять инфекцию так же, как и невакцинированный». Он добавил, что сам сделал прививку, еще в его семье вакцинировались супруга и 90-летняя теща. Однако актер пока не готов делать прививки своим детям.
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