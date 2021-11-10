Зеленский планирует взять журналистов под контроль

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10 ноября 2021, 17:47

Украинский парламент принял закон о борьбе с олигархами. Он вступит в силу в следующем году. Но бизнесмены начали готовиться к нему заранее, чтобы не попасть в чёрный список. Олигархи хотят обезопасить себя и разорвать все нити с издательствами и журналистами.



В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» обвинили Зеленского в попытке взять информационное поле под контроль и устранить политических конкурентов.



Громким известием для украинцев стало закрытие газеты «Kyiv Post». Авторитетное издание служило источником новостей для работающих в стране иностранцев и дипломатических миссий. Оно существовало на Украине с 1995 года. Последним владельцем «Kyiv Post» был гражданин Украины, сириец по происхождению Аднан Киван. Он занимается строительным бизнесом и по новому закону не имеет право руководить медиа-площадкой.



В окружении Зеленского сразу же отреагировали на заявления политиков. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров считает, что власти не наступают на свободу слова, а лишь ограничивают влияние олигархов на СМИ и политиков. Ранее на Украине закрыли оппозиционные телеканалы и интернет-издания.

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