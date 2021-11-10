Сдать сирийский Идлиб Турция пока не может, но продать – вполне

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2021, 14:32

С весны 2020 г. армиями России и Сирии крупных операций в стране не проводится. Запрещённый в РФ ИГИЛ разгромлен, лишён территорий, но не раздавлен окончательно: «чёрные», укрываясь в пустыне, совершают оттуда налёты на одиночные машины и маленькие конвои сирийцев на дорогах, устраивают минирования и подрывы. Их ищут с воздуха и земли, кого-то находят и уничтожают, но рейдовые операции не могут решить проблему окончательно.



На территориях, контролируемых «Сирийскими демократическими силами» (СДС) (спонсируемый США альянс курдских группировок и бывших арабских боевиков ССА), «чёрные» тоже партизанят, нападают и на курдов, и на арабов. Да и с контролируемого американцами анклава Ат-Танф на юге тоже периодически совершали набеги именно игиловцы. С ними американцы якобы ведут борьбу. Видимо, так ведут.



«Зелёное пятно» на карте страны в виде занятых боевиками террористических организаций территорий большей части провинции Идлиб, небольших территорий провинций Алеппо, Латакия до сих пор существует из-за подписанных Россией и Турцией договорённостей.



«Большой Идлиб» в нынешнем виде для турок – токсичный актив. Если раньше они оттуда вывозили продовольствие, которого Турции вечно не хватает, то сейчас ввиду потери из-за последнего наступления сирийской армии всех земель сельскохозяйственного назначения его туда завозят. Если раньше боевики могли кормиться в немалой степени за счёт крышевания контрабанды и поборов с водителей фур, везущих товары, – то утрата трассы М5 положила этому конец. На ней теперь собирают бакшиш сирийские полицейские и военные (как издревле повелось на Востоке).



В общем, нынешний Идлиб туркам нужен больше для политических «перемог» г‑на Эрдогана. Он должен рассказывать своим избирателям об успешном строительстве «Великого Турана», так как курс лиры падает и экономика валится. Ну и сидящие там отморозки могут использоваться турками как «мясо» в других авантюрах.



Однако в целом пользы туркам от Идлиба мало, а проблем много. И осложнения в отношениях с Россией туркам не нужны, уж больно много зависит от хороших отношений с Москвой. Но и сдать Идлиб Турция пока не может. Но продать – вполне.



Терпеть до бесконечности этот гнойник Москва и Дамаск тоже не могут. Хотя и полностью ликвидировать его пока нереально. Амнистировать там особо некого. Выгнать – а куда? Туркам эти боевики тоже не нужны, они их слишком хорошо знают. Отправить в Европу? Вот и остаётся резать по частям.



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