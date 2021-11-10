Бунт стихии: острова Британии под угрозой

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10 ноября 2021, 11:09 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Власти британских островов Силли заявили о высоких рисках для архипелага из-за участившихся штормов и повышения уровня моря. Местный Совет призвал принять срочные меры для решения климатических проблем и защиты островов, чтобы в будущем избежать эвакуации населения.



Из-за повышения уровня моря под угрозой оказался крупнейший источник пресной воды на главном острове архипелага, Сент-Мэри. Попадание соленой морской воды в пресноводное озеро может серьезно повлиять на жизнь людей и животных. Руководитель совета по вопросам изменения климата Стив Уатт отметил, что в худшем случае климатические изменения рано или поздно приведут к эвакуации населения островов.



Совет островов вынес на общественное обсуждение план действий в ситуации изменения климата в рамках проекта по климатической адаптации. Проект предполагает инвестирование примерно 4,8 миллиона долларов в систему защиты инфраструктуры островов от наступающего моря. В последние годы на островах отмечается раннее начало штормового сезона, более жаркое лето и влажная зима. Шторма также становятся более частыми и сильными, что вызывает эрозию почв и наносит убыток фермерам и скотоводам.

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