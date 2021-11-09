Шавкат Мирзиёев хочет как в России обнулить президентские сроки - очень много дел

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9 ноября 2021, 15:01

По мнению недавно переизбранного лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, в стране назрела необходимость изменения Конституции. Оппозиционно настроенные граждане считают, что президент планирует расширить свои полномочия. При этом глава государства ранее заявлял, что Узбекистан никогда не отойдёт от демократических принципов, что на самом деле правда, при Исламе Каримове никто бы не посмел и пикнуть против власти.



Какие изменения чиновники планируют внести в Конституцию, пока не известно. Но источники, близкие к авторам новшеств, считают, что главное внимание будет уделено президенту. Действующая Конституция принята почти три десятилетия назад. В неё неоднократно вносились поправки. В частности, в 2011 году президентский срок был сокращён до пяти лет. Хотя ранее он составлял семь лет.



После распада СССР почти все республики не один раз меняли свою Конституцию. Как и в России изменение Основного закона Узбекистана может продлить срок президентства Мирзиёеву. У него амбициозные идеи по модернизации государства. Для их реализации одного президентского срока может не хватить. Новая Конституция позволит обнулить президентские сроки и увеличить их длительность. Кроме этого конституционная реформа должна решить вопросы передачи части полномочий в регионы.

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