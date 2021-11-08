Саакашвили переведен в Глданскую тюремную больницу

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8 ноября 2021, 18:45 Источник: РИА "Новости"

бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила в понедельник, 8 ноября, что экс-президент страны Михаил Саакашвили, ранее объявивший голодовку в тюрьме, переведен в Глданскую тюремную больницу.

В службе отметили, что во избежание ухудшения состояния здоровья Михаила Саакашвили, а также "в связи с возросшей опасностью" политик 8 ноября был переведен из 12-го пенитенциарного учреждения в медучреждение №18, предназначенное для обвиняемых и осужденных.

Подчеркивается, что общественности будут поэтапно предоставлять дополнительную информацию о состоянии бывшего грузинского лидера.

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