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Экс-спикер Верховной Рады Украины вытесняет слуг Зеленского

, 18:27

Экс-спикер Верховной Рады Украины вытесняет слуг Зеленского

Бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков создал в Верховной Раде межфракционное объединение «Умная политика». С его помощью политик планирует усилить противостояние с командой президента Владимира Зеленского. Депутаты партии «Слуга народа» на ближайшем съезде рассмотрят вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата. Это может привести к серьёзному политическому кризису в стране.

Рейтинг экс-спикера несколько месяцев назад начал стремительно расти, а поддержка Зеленского, наоборот, снижаться. Пока Разумков был в составе команды Зеленского, он не представлял для него конкуренции. После ухода из депутатов Разумков сделал несколько резких заявлений в адрес руководства страны и получил широкий положительный отклик среди украинцев. Ранее Зеленскому конкуренцию могли составить только опытные политики. Теперь большая часть электората увидела в Разумкове молодого лидера, который способен собрать вокруг себя единомышленников.

Половина населения Украины выступает за смену парламента. Любые действия бывшего председателя Верховной Рады в такой период могут обернуться для Зеленского серьёзными последствиями. Разумков сообщил, что в состав его коалиции готовы войти уже 25 депутатов. Они станут для президентской партии серьёзным противостоянием, так как их лидер отлично знает «внутреннюю политику» правящей верхушки.

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Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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