Экс-спикер Верховной Рады Украины вытесняет слуг Зеленского

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8 ноября 2021, 18:27

Бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков создал в Верховной Раде межфракционное объединение «Умная политика». С его помощью политик планирует усилить противостояние с командой президента Владимира Зеленского. Депутаты партии «Слуга народа» на ближайшем съезде рассмотрят вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата. Это может привести к серьёзному политическому кризису в стране.



Рейтинг экс-спикера несколько месяцев назад начал стремительно расти, а поддержка Зеленского, наоборот, снижаться. Пока Разумков был в составе команды Зеленского, он не представлял для него конкуренции. После ухода из депутатов Разумков сделал несколько резких заявлений в адрес руководства страны и получил широкий положительный отклик среди украинцев. Ранее Зеленскому конкуренцию могли составить только опытные политики. Теперь большая часть электората увидела в Разумкове молодого лидера, который способен собрать вокруг себя единомышленников.



Половина населения Украины выступает за смену парламента. Любые действия бывшего председателя Верховной Рады в такой период могут обернуться для Зеленского серьёзными последствиями. Разумков сообщил, что в состав его коалиции готовы войти уже 25 депутатов. Они станут для президентской партии серьёзным противостоянием, так как их лидер отлично знает «внутреннюю политику» правящей верхушки.





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