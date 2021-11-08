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Замглавы МИД Польши Вавжик: Белоруссия хочет довести ситуацию на границе до «смертельных жертв»

, 12:23 Источник: РИА Новости

Замглавы МИД Польши Вавжик: Белоруссия хочет довести ситуацию на границе до «смертельных жертв»
Нелегальные мигранты, Patrick Pleul/globallook.com

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик обвинил белорусские власти в том, что они хотят довести ситуацию на границе до «смертельных жертв». Об этом он сказал в эфире Польского радио.

Вавжик считает, что из-за миграционного кризиса, спровоцированного Белоруссией, на границе между двумя странами могут наступить трагические события. «Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон»,- сказал замминистра.

Приграничные с Белоруссией Латвия, Литва и Польша в последнее время сообщают о потоке нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Глава МИД ФРГ Маас назвал Лукашенко «главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов».

По некоторым данным, с начала года пересечь границу из Польши в Белоруссию нелегально пытались более 30 тысяч человек. В связи с этим Польша ввела на приграничных территориях режим чрезвычайного положения.

Президент Лукашенко обвинения в создании миграционного кризиса отвергает. Он не раз заявлял, что Минск из-за введенных Западом санкций не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, потому что на это нет «ни денег, ни сил».

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