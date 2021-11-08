Юлия Тимошенко: недостаточно финансируя здравоохранение, власти Украины осознанно убивают людей

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8 ноября 2021, 11:48 Источник: РИА Новости

Юлия Тимошенко, Evgen Kotenko/globallook.com

Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко обвинила власти Украины в том, что, недостаточно финансируя здравоохранение, они занимаются «осознанным убийством людей». Об этом политик заявила в интервью телеканалу «Украина 24».

По словам Тимошенко, то, что происходит со здравоохранением в период пандемии, похоже на настоящий геноцид. «Идет второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом, которого на Украине недостаточно»,- заявила она. Тимошенко рассказала о ситуации в городе Николаеве, где родственники больных практически штурмом берут больницы, требуя обеспечить своих близких кислородом. Политик призналась, что в такой ситуации сама «взяла бы в руки автомат».

В разгар пандемии два крупных украинских завода по производству медицинского кислорода останавливались для проведения регламентных работ.

«На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу – это осознанное убийство людей», – резюмировала Тимошенко.

В настоящее время Украина находится на пике волны коронавируса. Всего за период пандемии он выявлен почти у 3 млн. человек.

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