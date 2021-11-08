Зеленский обвинил СССР в «безразличии» и «жестокости» при освобождении Киева от фашистов в 1943 году

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8 ноября 2021, 10:02

фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Советский Союз в "безразличии" и "жестокости" при освобождении Киева от фашистов в 1943 году. Киев был освобожден от фашистов 6 ноября 1943 года.

Тогда войска 1-го Украинского фронта и 1-я отдельная чехословацкая бригада взяли Киев под контроль, и в результате появился плацдарм для дальнейшего освобождения правобережной Украины.

Вспоминая историю, Зеленский написал пост в Telegram-канале. "Освобождение Киева – это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов. Мы не забудем их никогда! Мы благодарны им навсегда! Вечная память и слава всем, кто освободил Киев от нацистских захватчиков!" – написал Зеленский.

Украинский президент отметил, что сотни тысяч украинцев участвовали в контрнаступлении без постановки на воинский учет, они не были одеты в форму, их плохо вооружали, их бросили на верную смерть.

"А если речь идет не об одной, а о 500 тысячах жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции", – высказался Зеленский.

Украинский президент заключил, что "жизнь человека должна считаться наивысшей ценностью для любого государства, если оно не бездушная машина, для которой человек – просто горючее", - передает радио Sputnik.

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