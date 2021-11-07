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Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: информация о скоплении российских войск у границ Украины не подтверждается

, 15:57 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: информация о скоплении российских войск у границ Украины не подтверждается
Украинская граница, Serhii Hudak/globallook.com

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, сообщил, что офис украинского президента не располагает информацией об активности российских войск возле украинской границы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

Никифоров рассказал, что президент Украины провел 7 ноября селекторное совещание, посвященное ситуации с коронавирусом на Украине. Помимо этого обсуждались и другие вопросы, в том числе вопрос безопасности страны.

«Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации»,- сообщил пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, в конце октября в западных СМИ появились публикации о скоплении российских войск на границе с соседней Украиной.

«Насколько я знаю, министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления или психологического, или пропагандистского. Оно не подтверждает сосредоточение войск свыше нормального уровня у границ Украины»,- сказал по этому поводу Никифоров.

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