Лукашенко снял маску в «красной» зоне больницы, чтобы опровергнуть слухи о двойнике

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6 ноября 2021, 18:20

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с себя защитную маску во время разговора с пациенткой «красной» зоны в больнице города Орши. Глава республики хотел опровергнуть слухи о двойнике.

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит»,- цитирует слова белорусского лидера Телеграм-канал «Пул Первого».

6 ноября Лукашенко посетил городскую больницу №1 имени Семашко учреждения здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника». Президент лично ознакомился с лечением пациентов, а также встретился с медперсоналом больницы, где обсудил текущие проблемы с нехваткой кадров, в частности, анестезиологов.

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