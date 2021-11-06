Лукашенко снял маску в «красной» зоне больницы, чтобы опровергнуть слухи о двойнике
6 ноября 2021, 18:20
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с себя защитную маску во время разговора с пациенткой «красной» зоны в больнице города Орши. Глава республики хотел опровергнуть слухи о двойнике.
«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит»,- цитирует слова белорусского лидера Телеграм-канал «Пул Первого».
6 ноября Лукашенко посетил городскую больницу №1 имени Семашко учреждения здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника». Президент лично ознакомился с лечением пациентов, а также встретился с медперсоналом больницы, где обсудил текущие проблемы с нехваткой кадров, в частности, анестезиологов.
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