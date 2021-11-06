Генконсул РФ в Пхукете Соснов сообщил, что на Пхукет прибыл первый за 1,5 года рейс из Москвы

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6 ноября 2021, 17:50 Источник: ТАСС

Пхукет, фото: pixels.com

Генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что в субботу из Москвы на Пхукет прибыл первый за 19 месяцев авиарейс компании «Аэрофлот». Теперь в Таиланд пускают привитых «Спутником V» россиян.

«Это первый подобный рейс спустя 19 месяцев после перерыва из-за пандемии коронавируса. На борту, который по традиции встречали водяной аркой, находилось 275 пассажиров»,- пояснил дипломат.

В Управлении здравоохранения уточнили, что у прибывших из Москвы туристов коронавирус не обнаружен. Однако у четырех пассажиров отсутствовали необходимые для пересечения границы документы.

«У одного взрослого и ребенка в возрасте 10 лет отсутствовали разрешения на въезд, у двух малолетних детей - результаты ПЦР-тестов. Власти Пхукета в порядке исключения разрешили указанным гражданам проследовать на территорию острова, несмотря на грубое нарушение ими установленного режима въезда в Таиланд»,- говорится в Telegram-канале генконсульства России в Пхукете.

В диппредставительстве подчеркнули, что в последующем иностранцы, в том числе несовершеннолетние, прибывающие в аэропорт Пхукета с неполным комплектом требуемых документов, будут оштрафованы и депортированы в страну гражданской принадлежности за собственный счет.

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