Во Дворце Независимости Беларуси выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился в дни протестов

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6 ноября 2021, 14:34 Турана Гулиева,

Фото: соцсети

В качестве экспоната во Дворце Независимости Минска выставили оружие, с которым Лукашенко появился в эфире государственного ТВ во время митинга против фальсификации президентских выборов.

Также выставлена картина, на которой изображены Лукашенко с сыном Николаем и форма белорусского ОМОНа, флаг страны с фотографией президента и надписью «За Батьку».

Напомним, Лукашенко пришел на митинг с пистолетом в самые ожесточённые периоды акции.

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