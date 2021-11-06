Украинский писатель Кралюк назвал украинской территорию нескольких российских регионов

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6 ноября 2021, 13:20 Анастасия Иванова

Фото: pxfuel.com

Украинский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал две статьи в газете «День», где назвал пять территорий, принадлежащих российским областям, украинскими землями. По мнению Кралюка, украинские регионы при СССР «раздали» другим республикам и русифицировали.



Петр говорил о Стародубщине и Восточной Слобожанщине. По мнению писателя, из-за отделения этих земель украинцы оказались за пределами своей родины.



Стародубщина, по словам Кралюка, — это порядка 40 процентов территории современной Брянской области. В свое время эта земля была под контролем Литвы и Польши, а со времен Богдана Хмельницкого находится в составе России.



Помимо прочего, по мнению философа, Россия присвоила Восточную Слобожанщину — территорию, распределенную сейчас между районами Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Туда, как уточнил писатель, украинцы стали массово мигрировать во времена Хмельницкого в поисках более спокойной обстановки.



При этом в «русификации» перечисленных земель Петр обвинил сначала советское, а потом и российское руководство.

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