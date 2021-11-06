Аргументы Недели В мире 13+

Украинский писатель Кралюк назвал украинской территорию нескольких российских регионов

, 13:20

Украинский писатель Кралюк назвал украинской территорию нескольких российских регионов
Фото: pxfuel.com

Украинский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал две статьи в газете «День», где назвал пять территорий, принадлежащих российским областям, украинскими землями. По мнению Кралюка, украинские регионы при СССР «раздали» другим республикам и русифицировали.

Петр говорил о Стародубщине и Восточной Слобожанщине. По мнению писателя, из-за отделения этих земель украинцы оказались за пределами своей родины.

Стародубщина, по словам Кралюка, — это порядка 40 процентов территории современной Брянской области. В свое время эта земля была под контролем Литвы и Польши, а со времен Богдана Хмельницкого находится в составе России.

Помимо прочего, по мнению философа, Россия присвоила Восточную Слобожанщину — территорию, распределенную сейчас между районами Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Туда, как уточнил писатель, украинцы стали массово мигрировать во времена Хмельницкого в поисках более спокойной обстановки.

При этом в «русификации» перечисленных земель Петр обвинил сначала советское, а потом и российское руководство.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Süddeutsche Zeitung: США обратились к Евросоюзу из-за «наращивания российских сил у границы с Украиной»

Süddeutsche Zeitung: США обратились к Евросоюзу из-за «наращивания российских сил у границы с Украиной»

США обратились к Европейской службе внешних связей и некоторым странам ЕС из-за якобы наращивания российских сил недалеко от украинской границы. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили журналисты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью